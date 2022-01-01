Kızılay'dan insani yardıma 9 milyarlık bütçe

Tüm dünyada etkisini artırarak sürdüren pandemi, kırılan tedarik zinciri, ekonomideki dalgalanmanın ortaya çıkardığı mağduriyetlerin toplumdaki etkisini azaltmayı hedefleyen Kızılay, 2022 yılını “Dayanışma Yılı” ilan etti. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “2022 yılında odağımız yoksullarla, kırılgan topluluklarla, işsizlerle yetimlerle ve korunmaya muhtaç insanlarla dayanışma olacak.” dedi.



Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay’ın İstanbul’daki Sütlüce Yerleşkesi’nde düzenlediği basın toplantısında 2021 yılı faaliyetleri ve 2022 yılı hedefleri hakkında bilgi verdi. “Hesap verebilirliği önemsiyoruz. Bu nedenle her yıl milletimize hesap verme amacıyla bu toplantıları düzenliyoruz. Bu yıl ağır geçen bir yıl oldu. Afetlerle sınandık, pandemiyle sınandık, ekonomik sarsıntılarla sarsıldık. Birbirimize destek olduk. 2021 yılında bağışçılarımızın sağladığı kaynaklarla 45 milyon kişiye temas ettik. Çeşitli yardımların yanı sıra eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarımızla ulaştığımız kişilerin 36 milyon 480 bini ülkemiz içinde, 8 milyonu ise yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerinden oluştu” diye konuşan Dr. Kerem Kınık, “Bizlere çok kıymetli bağışçılarımızın emanet ettiği 6 milyar 897 milyon bu çalışmalarımızda kaynak olarak kullandık. Çalışmalarımızı 12 bin personelimizle, 185 bin gönüllümüzle yürüttük.” ifadelerini kullandı.



Sağlık ve kan ihtiyacını karşılamak suretiyle yaklaşık 5 milyon kişiye destek sağlandığını anlatan Başkan Kınık, “ülkemizin tamamına yayılmış 300 noktadan topladığımız kanı 1300 den fazla hastaneye ulaştırdık. Kök hücre tedavisine muhtaç 3 bin 480 kişi, Kızılay’ın aldığı kök hücrelerle hayata yeniden tutundu. 4 bin personel ve 12 milyon 350 bin kan bağışçımız ile bu destanı yazmaya devam ediyoruz” ifadesinde bulundu. 2022 yılında 3 milyon ünite kan bağışı hedeflendiğini belirten Kınık, kan merkezlerini yenilemenin yanı sıra hali hazırda ülkemizde üretilmeyen kan torbalarını milli imkanlarla üretmek için de Kızılay’ın yatırım yapacağını açıkladı.

“Mültecilere destek sürecek”

Kızılay’ın yurt dışında bulunan 18 daimi delegasyonunun 2022 yılında 20’ye çıkartılacağını açıklayan Kızılay Genel Başkanı, gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki 2 buçuk milyondan fazla mülteciye çeşitli yardımlar yapıldığını ve bu yardımların süreceğini bildirdi. Kınık, “Savaşın devam ettiği bölgelere bu kişilerin zorla geri gönderilmesini hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz. Biz insani görevimizi yapmayı sürdüreceğiz.” dedi.



2021 yılında yaşanan afetlere de değinen Kerem Kınık, “109 afete müdahale ettik. Fırtına, kar yağışı, heyelan, yangın, deprem, sel ve su baskını gibi birçok afette yaraları sardık. Afet müdahale kapasitemizi 2022 yılında daha da geliştireceğiz. 2022 yılında 14 yeni aşevimiz kapılarını açacak. Mobil aşevlerimizin sayılarını ve hizmet kapasitelerini de geliştireceğiz” diye konuştu.

“İnsanlarımız Kızılay aracılığı ile yoksul insanlarımız ile dayanışmaya devam edecek”

Kerem Kınık, 2021 yılında Kızılay’ın yürüttüğü çalışmaları özetledikten sonra 2022 yılı hedefleri hakkında da bilgi verdi. 2022 yılını “Dayanışma yılı” ilan ettiklerini belirten Kınık, “2022 yılında odaklanacağımız en temel alan ise yoksullarla, kırılgan topluluklarla, işsizlerle, yetimlerle ve korunmaya muhtaç insanlarla dayanışma olacak. 2022 dayanışma yılımızda Kızılay Zekat Müessesemiz farklı farklı yaklaşımları ile genişleyerek ve derinleşerek ihtiyaç sahipleri ile hayırseverlerimizi buluşturacak. 2022 yılında bundan önce olduğu gibi varlıklı insanlarımız Kızılay aracılığı ile yoksul insanlarımız ile dayanışmaya devam edecek. Biz bu köprülerin sayılarını arttırmaya ve dayanışmanın derinliğini arttırmaya devam edeceğiz. Kızılay sosyal girişimcilik programımızda sadece yardım değil üretim noktasında insanların kendi emeği ile ürettikleri iş fırsatı modelini hayata geçireceğiz. Pilot uygulamaları tamamladık. Kızılay bursları aracılığı ile hem dezavantajlı gruplara destek olacağız hem hayırseverlerimize diledikleri alanda burs verebileceği alanları bir sistem olarak sunacağız. Kızılay imece programımız ile Türkiye’nin 50 noktamızdaki teşkilatımız aracılığı ile ihtiyaç sahibi ile destek olmak isteyeni buluşturacağız.



2022’de Kızılay Zekat Müessesemiz, kurulacak olan zekat bilim kurulu, uluslararası işbirlikleri, dünyadaki başarılı zekat modellerinin değerlendirilmesi ve küresel zekat birikiminin ülkemize çekilmesi ile ihtiyaç sahibi insanlarınızın daha fazla yanında olmamıza imkan verecek. Yenilikçi ve dijital uygulamalar ile zekatın kurumsallaşmasına katkıda bulunacağız” dedi. Kınık, Zekat fonu, değer zincirlerinin geliştirilmesi ve mikro katılım fonları ile insanların kendi ayakları üzerinde durmasını amaçlayan çalışmalar yürütüleceğini de bildirdi.

“İnsani yardıma 9 milyar bütçe”

2021 yılında insani yardıma 6 milyar liradan fazla bütçe ayrıldığını belirten Kerem Kınık, 2022 yılında Kızılay’ın 12 milyar 425 milyon gelir hedeflediğini ve bunun 9.2 milyarının doğrudan insani yardıma kullanılacağını belirtirken, “Gelir ile amaca uygun faaliyete ayrılan bütçe oranı açısında bu tüm dünyada örnek bir orandır” dedi. Kınık, Kızılay’ın 2022 yatırımlarından da bahsederken, Kızılay Madensuyunun bir kısmının halka arz edileceğini, Kızılay’ın içme suyu alanına gireceğini, yaşlı aktivite merkezleri açacağını, Malatya’da kurulan yerleşim sistemleri fabrikasının üretimini artırarak devam ettireceğini anlattı.

Kızılay’ın 2021 yılını ve gelecek yıl hedeflerini aktaran Genel Başkan Kınık’a, Kızılay Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdürlük ve Kızılay Yatırım yöneticileri de eşlik etti.