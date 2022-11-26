KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, şehit askerler için taziye mesajı paylaştı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
Güncel 26.11.2022, 12:29
Tatar, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Duabey Onur Öztürkmen, İsmail Ünal ve Mustafa Yıldız’a Allah’tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
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