KKTC Su Hattı ve Kapalı Maraş'la ilgili çok önemli gelişme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Su Hattı'nın açılışında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin içinde olmadığı hiçbir senaryonun başarı ihtimali yoktur. Doğu Akdeniz Konferansında Kıbrıs Türk'ü hak ettiği gibi temsil edilmelidir.

Bizim için Doğu Akdeniz meselesinin iki boyutu var. Birincisi Türkiye'nin kıta sahanlığındaki haklarının korunması, ikincisi de Kıbrıs Türk halkının Ada'nın etrafındaki doğal kaynaklarla ilgili hak ve çıkarlarının garanti edilmesidir.

KKTC'YE SU TEMİNİ

Kısa sürede tamiratı bitirip tekrar su verdik.

Dünyada ilk defa uygulanan askılı boru sistemle suyu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne aktardık.

Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerinin daima yanında olduğunu bu projeyle göstermiştir.

KAPALI MARAŞ'IN AÇILMASI

Kıbrıs meselesi yarım asırdan fazladır çözüm bekliyor. Her seferinde Rum tarafının ve Yunanistan'ın oyunbozanlığı sebebiyle sonuç vermemiştir. İşte 1963, işte 2020.

Maraş'ın KKTC toprağı olduğu tartışmasız gerçektir. Buradaki tasarruf hakkı da Kıbrıs Türk makamlarına aittir. Maraş'ı halkın istifadesine sunma kararınızı sonuna kadar destekliyoruz. Şahsım, milletim adına tebrik ediyorum.

Kapalı Maraş

İlk adım olarak Kıbrıs Türk halkının Perşembe sabahından itibaren Maraş'ın sahil bölgesinden faydalanmak üzere kapalı bölgeye girecek olmasından memnuniyet duyuyoruz.

Maraş bütünüyle kullanıma açılmalı."

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise şunları söyledi:

"Meşru haklarımızı sonuna kadar kullanacağız.

Kıbrıs'ta asırlardır yaşayan herkesin hayali olan su projesinin gerçekleştiğini görmenin tarifsiz sevinci içindeyiz. Türkiye dünyada kimsenin cesaret edemediği bu projeyi zat-ı alinizin başbakanlığı döneminde gerçekleştirmiştir. Kıbrıs'ta artık susuzluk korkusu yaşamıyoruz.

KAPALI MARAŞ'IN AÇILMASI

Paylaşmak istediğim diğer gelişme ise Kapalı Maraş'ın yeniden açılmasıyla ilgili gelişme. Geçmişte 80'li, 90'lı yıllarda bu konu defalarca masaya getirilmiş olmasına rağmen neticeye kavuşturulamamıştır. Rum tarafı barış ve refahı çökertmişti.

Halkımız Perşembe gününden itibaren sahilden istifade edebilecek."

Kaynak: HABER 7