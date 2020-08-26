Kocaeli'de bir konteynerde 540 kilo kokain ele geçirildi



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.

Ele geçirilen miktarın tek seferde yapılan en büyük kokain yakalaması olduğunu vurgulayan Pekcan, şunları söyledi:

"Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kocaeli’de, bir limanda bulunan konteynerin içerisinde toplam 540 kg ağırlığında kokain ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız, Kocaeli'nde gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirdiği yarım tonu aşkın kokain ile, tek seferde müstakilen yaptığı en büyük miktardaki kokain yakalamasına imza attı.

Bu başarıda emeği geçen ve gece gündüz büyük bir özveriyle çalışan bütün ekibimizi can-ı gönülden kutluyorum."

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2020, 11:30