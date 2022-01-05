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Kocaeli'de doğalgaz patlaması

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir evin mutfağında doğal gaz patlaması meydana geldi.

Güncel 05.01.2022, 07:42
Kocaeli'de doğalgaz patlaması

4 Temmuz Mahallesi Sağlam Sokak'ta 3 katlı apartmanın son katında N.Ö'ye ait dairenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle doğal gaz patlaması oldu.

Patlama, mutfak balkonunun metal doğramaları, evin pencereleri ile kapısında tahribata neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak binayı havalandırdı.

Patlama sırasında ev sahiplerinin başka odada oldukları ve hasardan etkilenmedikleri öğrenildi.

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#Karamürsel #Kocaeli
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