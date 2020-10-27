Kocaeli'de Tüm Özel Hastaneler Pandemi Hastanesi İlan Edildi

26 Ekim Koronavirüs günlük tablosu Sağlık Bakanlığı'nın sunduğu verilerle güncellendi.

Tüm dünyada artış gösteren vakaların ardından ülkemizde de özellikle bazı bölgelerimizde korona virüs vakaları hızla yükselmeye devam ediyor. İstanbul şuan için en yüksek günlük vaka sayısı ile seyreden illerimiz arasında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirilmelerle İstanbul'daki duruma çekerken, Ülke genelinin yüzde 40'ının İstanbul'daki vakalardan olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son 24 saat verilerine göre, vaka sayısı 2.198 olarak kaydedildi, toplam ağır hasta sayısı ise 1.780 oldu. Bakan Koca Türkiye koronavirüs tablosuyla ilgili yaptığı açıklamada, tedbir uyarısını yeniledi.

Öte yandan yine yoğunluğun yaşandığı Marmara Bölgesinde Kocaeli'yi ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Kocaeli'de ki tüm özel hastaneler pandemi hastanesi olarak ilan edildi.

Kaynak: Kocaeli Haber