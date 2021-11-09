Kocaeli'den acı haber geldi

Gebze'de dereye devrilen öğrenci servisindeki biri öğrenci iki kişi yaşamını yitirdi.

Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide seyreden öğrenci servisi, bağlantı köprüsünden dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada bir öğrenci ile yoldan geçerken servisin çarptığı bir kadın hayatını kaybetti.

Yaralanan 20 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Araç içinde sıkışan servis şoförünün kurtarılmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

NTV