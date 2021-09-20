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Kökleri kazınıyor: 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Bitlis'te Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Eren-11 operasyonları kapsamında 4 teröristin daha etkisi hale getirildiği bildirildi.

Güncel 20.09.2021, 17:08
Kökleri kazınıyor: 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis Merkez ilçe kırsalında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi "

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#eren11 #İçişleri Bakanlığı #Bitlis
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