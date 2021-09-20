Kökleri kazınıyor: 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
Bitlis'te Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Eren-11 operasyonları kapsamında 4 teröristin daha etkisi hale getirildiği bildirildi.
Güncel 20.09.2021, 17:08
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis Merkez ilçe kırsalında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi "
Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis Merkez ilçe kırsalında, Bitlis İl @Jandarma Komutanlığı koordinesinde; terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi pic.twitter.com/0EHcLc7Ay1— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 20, 2021
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