Kökünü Kurutma Operasyonları: 872 şüpheli tutuklandı

Türkiye'nin uyuşturucu mücadelesi Emniyet Teşkilatı, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından sürdürülüyor.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik daha önce 18 ilde düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nun 19'uncusu Osmaniye'de yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları, Kökünü Kurutma Operasyonu’na dair detayları TRT Haber'de anlattı.

"1730 şüpheli gözaltına alındı, 872 kişi de tutuklandı"

Kökünü Kurutma Operasyonları'nın ilk olarak 3-4 ay önce Diyarbakır'da başladığını belirten Seydioğulları şu bilgileri paylaştı:

"Operasyonlarda 1730 şüpheli gözaltına alındı, 872 kişi de tutuklandı. Bu operasyonlar uzun soluklu, projeli, planlı operasyonlar. Sokaklarımızdaki uyuşturucu sorununu mücadele eden birimler olarak engellemeye çalışıyoruz. Sayın Bakanımızın da talimatlarıyla yapılan ve bizzat kendisinin de operasyonlara iştirak ettiği operasyon zinciri ile devam ediyor, ilerleyen süreçte de bu operasyonlar devam edecek."

"Uyuşturucuyla mücadelemiz dünya otoriteleri tarafından övgüyle karşılanıyor"

İbrahim Seydioğulları konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2022 yılında yani 10 aylık süreçte 158 binin üzerinde uyuşturucu suçlusu, bunların içerisinde uyuşturucuya özendirenler de var, ticaretini yapanlar da var, uyuşturucu kullanıcıları da var, usulsüz ve izinsiz kenevir ekimi yapanlar da var. Bu şahısların da soruşturmalarda 22 binin üzerinde kişinin tutuklu olduğunu görüyoruz. 2016 yılında 35 bin olan tutuklu sayısı şuan geldiğimiz nokta da 117 binin üzerinde. Dünya otoritelerinden de övgüyle, takdirle karşılaştığımız bir uyuşturucu mücadelesi sürdürüyoruz. Bu durum dünya raporlarına da yansıyor, Avrupa uyuşturucu raporlarına da yansıyor."