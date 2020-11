Koncuk İYİ Partiden istifa etti: İyi yönetilmiyor.. İsmail Koncuk Kimdir?

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifa etti. Koncuk, "GİK üyesi olmak hem bana bir yük, hem de, GİK toplantılarında doğrulara yönelik eleştirel bakış açımız muhatapları için yüktür." diyerek istifasını duyurdu.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

"DİNLENMEYEN BİR ÜYE OLMAK BANA YÜK"

Koncuk yaptığı yazılı açıklamada, "Milletvekili seçimlerinden, yerel seçimlere ve bugüne kadar yaşadığımız süreçte, oluşan büyük heyecanın, bugün ciddi şekilde örselendiğini görmekteyiz. Bunun temel sebebi ise, sözde söylense de, demokratik davranmaktan uzaklaşmak, tabana kulak vermemek, sorumluluğu büyük çoğunluk ile paylaşmak yerine, birkaç kişinin inisiyatifinde dar ekipçiliğe bırakmaktır. Sözü kendi seçim bölgesi için bile dinlenmeyen bir GİK üyesi olmak hem bana bir yük hem de, GİK toplantılarında doğrulara yönelik eleştirel bakış açımız muhatapları için yüktür" dedi.

"'İTAAT ET RAHAT ET' DÜSTURU BENİ DE RAHATSIZ EDEN BİR YAKLAŞIM"

İsmail Koncuk, "Daha düne kadar, kayıtsız, şartsız İYİ Parti'ye umut bağlayan birçok insan bugün nerede? Dozajı, her gün artan eleştirilerin sebebi nedir? Bu samimi insanların derdi nedir? Tüm bu insanlar kötü mü, hepsi art niyetli mi? Yoksa İYİ Parti'nin geleceğinin kaygısına mı düşmüşler? Dinleyen, önemseyen var mı?" dediği açıklamasını şöyle tamamladı:

"GİK üyesi olmak hem bana bir yük, hem de, GİK toplantılarında doğrulara yönelik eleştirel bakış açımız muhatapları için yüktür. Duyma, görme, konuşma anlayışı her insanın taşıyacağı bir davranış şekli değildir. Ben de, şahsım olarak, yanlışa teslim olmak, verilen sözlerin tutulmamasını hazmetmek gibi bir karaktere sahip değilim. 'İtaat et, rahat et' düsturu, birçok şahsiyetli insan gibi, beni de rahatsız eden bir yaklaşımdır. Tüm bu sebeplerle, sürecin bu hale gelmesinin muhataplarına, küçük bir uyarı olur mu, ümidiyle, GİK üyeliğinden istifa ediyorum".

İSMAİL KONCUK KİMDİR?

İsmail Koncuk, 24 Mayıs 1959 Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğmuştur. "Türk Eğitim-Sen" ve "Türkiye Kamu Sen" Genel Başkanı.

İlk-orta ve lise tahsilini Ceyhan'da tamamladıktan sonra, 1980 yılında, Eskişehir Eğitim Enstitüsü İngilizce bölümünden mezun oldu. Bu arada Atatürk Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda da okudu.

Öğretmenliğe 1981 yılında Konya'nın Beyşehir İlçesi Doğanbey Beldesinde başladı. 1985 yılında Adana'ya atandı. 1992'den 1996 yılına kadar Türk Eğitim-Sen Adana Kurucular Kurulu üyesi ve yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. 1996 yılından 2005 yılına kadar Türk Eğitim-Sen Adana 1 No'lu Şube Başkanlığı ve Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği yaptı. Merkez genel kurulunun 2002 yılındaki 1. Olağan Kongresinde Merkez Denetleme Kurulu üyeliğine, 2005 yılında 2. Olağan Genel Kurulunda Genel Sekreterliğe, Şubat 2008'de yapılan 3. Olağan Genel Kurulda ise Genel Başkanlığa seçilmiştir. 24-25 Ekim 2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Merkez Genel Kurulunda da güven tazelemiştir.

2011 yılı Nisan ayında yapılan Genel kurulda ise Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu Genel başkanlığına seçilmiştir. Şuan hem Türkiye Kamu Sen hem de Türk Eğitim Sen Genel Başkanlığını yürütmektedir. İngilizce bilmektedir.

27. dönem İYİ Parti Adana milletvekili adayı olan İsmail Koncuk, 2019 yılında gerçekleşmesi planlanan yerel seçimlerde İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020, 17:23