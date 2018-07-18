Kongo, FETÖ okullarını Türkiye'ye devrediyor

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı okullar, düzenlenen imza töreni ile Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devrediliyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfı’na devredilmesini öngören anlaşma, TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve Kongo Eğitim Bakanı Gaston Musemena Bongala arasında TMV Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle imzalandı.

Törende konuşma yapan TMV Başkanı Akgün, bugün Türkiye ve Demokratik Kongo arasındaki ilişkilerde, yeni bir sayfa açıldığını ve iki halk arasındaki bağı güçlendirmek için eğitim alanında iş birliği yapılacağını, FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfına devredilmesi konusundaki resmi anlaşmayı imzaladıklarını söyledi.

İlköğretimden üniversiteye kadar her düzeyde eğitim alanında iş birliği yapmak istediklerine dikkat çeken Akgün, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Afrika'ya olan desteği son yıllarda artarak devam etmektedir. Eğitim, bu ilişkilerin uzun dönemde en kalıcı ayağını oluşturacaktır. Çünkü iki ülke arasındaki ilişkileri yürütecek olan insan kaynağına yatırım yapıyoruz. Türkiye, petrol ve doğalgaz ile gelişen kalkınan bir ülke değil; bizim temel kaynağımız yetişmiş insanımızdır. Türkiye şu anda ulaşmış olduğu gelişme ve kalkınma seviyesini yetişmiş insan gücüne borçludur. Aynı tecrübeyi Afrika'ya da taşımak istiyoruz. Dolayısıyla bu süreçte bize destek olan Afrikalı dostlarımıza, özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyetinden İstanbul'umuza gelen, Vakfımızı ziyaret eden Sayın Musemena Bongala’ya bir kere daha teşekkürlerimi arz ediyorum."

Bundan sonraki süreçlerde, okulların devir teslim sürecinde de kendilerinin aktif desteklerini beklediklerini vurgulayan Akgün, "Bugün imzaladığımız bu anlaşma sonrasında devir teslim süreçlerinin en hızlı şekilde bitmesini ve arkasından da çok güzel bir tören ile bu devir teslimin gerçekleşmesini arzu ediyoruz." diye konuştu.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Gaston Musemena Bongala ise Demokratik Kongo Cumhuriyetinin geleceğinin eğitimle şekilleneceğini, bu anlamda Türkiye'nin tecrübelerine ihtiyaç duyduklarını belirterek "Türkiye dünyanın en önemli ülkelerinden biridir. Türkiye Maarif Vakfı ile yapacağımız protokolle birlikte başlayacak eğitim faaliyetleri, Demokratik Kongo Cumhuriyeti için yeni bir sayfa açmak anlamına geliyor. Ülkemizin geleceğini beraber inşa edeceğiz." dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 12:01