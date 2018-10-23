Konsolosluk aracı için izinler ancak alındı

Suudi Arabistan Konsololsuğu'na ait aracın incelenmesi için gerekli izinlerin alındığı açıklandı. Ankara'dan gelen Suudi Arabistan heyeti ve Türk yetkililer, Sultangazi'de bir otoparkta bulunan aracı inceleme için otoparka geldi.

Birkaç saat içinde araç üzerindeki incelemelerin başlaması bekleniyor.

Suudi Arabistan Konsolosluğu'na ait 34 CC 1736 plakalı araç, Sultangazi'de zemin altı otoparkında dün terk edilmiş şekilde bulunmuştu.

14 gündür otoparkta bulunduğu ifade edilen otomobili incelemek üzere olay yeri inceleme ekipleri bölgeye sevk edilmişti. Ancak diplomatik plakalı aracı incelemek için gerekli izinlerin alınması için incelemeler bugüne ertelenmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2018, 17:10