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Kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı

Kocaeli'de Anadolu Otoyolu Kartepe geçişinde kontrolden çıkan tır, akaryakıt istasyonunun pompasına çarparak durabildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Güncel 30.09.2022, 20:16
Kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı

Otoyolun İstanbul istikametinde A.S'nin kullandığı tır, Tepetarla dinlenme tesislerindeki akaryakıt istasyonuna girdi.

Burada sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu tır, akaryakıt pompasına çarptıktan sonra durabildi.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Pompalardan akan yakıt nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alındı.

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