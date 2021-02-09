Konya'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Tuzlukçu'da ayrıca saat 18.52'de 4, 18.53'te ise 4,1 büyüklüklerinde birer deprem daha yaşandığı bildirildi.

Valilik açıklama yaptı

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, Tuzlukçu ilçesinde 4,7 şiddetinde, 7 kilometre derinlikte deprem meydana geldiği anımsatıldı.

Açıklamada, "An itibarıyla herhangi bir mal ve can kaybı yoktur. Taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeler takip edilerek kamuoyu bilgilendirilecektir." iadelerine yer verildi.

Depremin yoğun hissedildiği ilçeye bağlı Mevlütlü Mahallesi'nde bazı vatandaşların sokaklara çıktığı görüldü.

Mevlütlü Mahallesi muhtarı Ramazan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasta ziyaretinde olduğu sırada depremin meydana geldiğini bildirdi.

İlk depremin ardından artçıların yaşandığını ifade eden Yılmaz, "Herhangi mal ve can kaybı yok, göçme, yıkılma yok. Sağolsunlar kaymakamımız, karakol komutanımız, tüm yetkililer geldi, hepsi burada." diye konuştu.

Vatandaşlardan Mesut Sarı ise arkadaşıyla hayvanları besledikleri sırada bir gürültü duyduklarını belirterek, "İlk duyulan sesin üzerinden 3-4 saniye geçtikten sonra sallamaya başladı. Sonrasında tekrar salladı. Mahallemizde herhangi bir hasar yok. Korktuk, tedirgin olduk." dedi.

Halil Özmen de depreme evinin bahçesinde yakalandığını anlatarak, "Bir ses ve uğultuyla, köpeklerin, kuşların sesleriyle kaçıştık. Can ve mal kaybı yok." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tuzlukçu'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatarak, "An itibarıyla olumsuz bir durum söz konusu değildir. Valiliğimiz bilgilendirme yapmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu paylaşımında, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremlerden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz incelemelerini başlattı. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık." ifadesini kullandı.

AA

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021, 21:11