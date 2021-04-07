Konya'da askeri gösteri uçağı düştü

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde boş alana uçak düştüğü ihbarı üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye gönderildi.

Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri aldı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, eğitim uçuşu yapan bir NF-5 uçağının saat 14.15'te henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradığı ifade edildi.

Paylaşımda, "Kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA