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Konya’da Türk Yıldızları’na ait F-5 eğitim uçağı düştü

Konya’da eğitim uçağı düştü. Türk Yıldızları’na ait F-5 uçağı eğitim uçuşunda düştü. Pilot kazadan sağ kurtuldu.

Güncel 06.12.2022, 13:22 06.12.2022, 13:31
Konya’da Türk Yıldızları’na ait F-5 eğitim uçağı düştü

Konya’da eğitim uçağı düştü. Türk Yıldızları’na ait F-5 uçağı eğitim uçuşunda düştü. Pilot kazadan sağ kurtuldu.

MSB: Türk Yıldızları ekibine ait F5 uçağı, kuş çarpması sonucu motorlarının durması nedeniyle Konya‘da kaza kırıma uğradı. Uçaktan atlayarak kurtulan pilotun sağlık durumu iyi.

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