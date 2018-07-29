Koray Aydın "Bahçeli gafını" bilerek mi yaptı?

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın dün yaptığı "Liderimiz Devlet Bahçeli" gafına ilişkin olarak "İçeride kumpas mı kuruldu? Açıklasınlar" dedi.

"Oradaki kitle kimi yuhaladı? MHP Lideri Bahçeli'yi mi yoksa Koray Aydın'ın gafını mı?" sorusunu yönelten ve bu soruların cevabının verilmesini isteyen Yalçın, şunları kaydetti:

"İçerideki görüşmeden üç kişi dışarı çıkıyor. Sonra Koray Aydın, 'Devlet Bahçeli' gafını yapıyor. Ardından gülüşmeler başlıyor ve 50-60 kişilik bir grup yuh çekiyor. Bu gaf karşısında iştahla gülen isimlerin konuya açıklık getirmesi gerekmektedir. İçerde böyle bir kumpas kurulmuş olabilir mi? Bunu da sorularımıza ekliyoruz."

Liderimiz Devlet Bahçeli-Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener

Olağanüstü kongre kararı alınan İYİ Parti'de Meral Akşener'i genel başkanlık konusunda ikna etmek için parti teşkilatları, Akşener'in evinin önünde toplandı. İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayında aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'e destek için başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkan il ve ilçe teşkilat mensupları Akşener'in evinin önünde buluştu. Akşener'in 'Partimin başındayım' sözlerinden sonra basın açıklaması yapan Koray Aydın ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Türk siyasi tarihi, yapılan her seçim sonunda koltuğuna yapışan onları bırakmayan her seçim sonucuna kendine göre mazeret uydurarak partideki koltuğunu terk etmemek adına her şeyi yapan siyasi liderleri tanıdı. İYİ Parti, Sayın Akşener belki de Türk siyasi tarihine geçecek bir adım attı. Sorumluluğu üzerine aldı. 'Ne yaptıysak hep beraber yaptık ama sorumluluk bana aittir' dedi. Hiç kimsenin yapamadığını yaparak olağanüstü kongre kararı aldı. Demokrasi tarihine damga vuran bu yiğitçe davranış nedeniyle göğsümüzü kabartan, başımızı dik tutan Sayın liderimiz Meral Akşener'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Pazartesi günü saat 15.00'da sayın liderimiz Devlet Bahçeli-Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener genel merkezde görevinin başında olacak.''

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2018, 15:56