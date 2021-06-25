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Kore'de Türk askerleri

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda Kore'de savaşan Türk askerlerinin fotoğrafları yer alıyor.

Güncel 25.06.2021, 03:16
Kore'de Türk askerleri

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1950-1953 yılları arasında Kore'de görev yapan Kore Türk Tugayı'na ait tarihi fotoğraflara yer verildi.

Paylaşımda, "Şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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#msb #kore #Türk askeri
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