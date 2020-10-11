Koronavirüs salgınında yeni hasta sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 59 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 8 bin 837’e yükseldi.

BAKAN KOCA: BiRLiKTE BAŞARACAĞIZ, GÜVENiN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Ekim koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: HABERTÜRK / HABER 7

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020, 19:25