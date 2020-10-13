Koronavirüs salgınında yeni hasta sayısı açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 992 Kovid-19 testi yapıldı, 1632 kişiye hastalık tanısı konuldu, 62 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1416 oldu, son 24 saatte 1314 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 296 bin 972'ye yükseldi.

Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 13, 2020

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020, 19:29