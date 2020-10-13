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Koronavirüs salgınında yeni hasta sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün 1632 yeni hasta tespit edildi, 62 hasta ise hayatını kaybetti.

Koronavirüs salgınında yeni hasta sayısı açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 992 Kovid-19 testi yapıldı, 1632 kişiye hastalık tanısı konuldu, 62 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1416 oldu, son 24 saatte 1314 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 296 bin 972'ye yükseldi. 

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020, 19:29
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