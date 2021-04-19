Koronavirüs tedavisi gören Esat Delihasan vefat etti
Bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında tedavi gören Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, İstanbul'da hayatını kaybetti.
Güncel 19.04.2021, 10:38 19.04.2021, 10:42
Federasyonun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ömrünü Türk karatesine adamış başkanımız Esat Delihasan'ı kaybettik. Delihasan ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." denildi.
52 yaşındaki Delihasan'ın 12 Nisan Pazartesi günü koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.
AA
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