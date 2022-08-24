"Kredilerdeki sıkıntıların kaynağı finans kesimi ile reel sektör arasındaki geçici bir yaklaşım farklılığıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sheraton Otel'de düzenlenen "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödül Töreni"nde konuştu.

Erdoğan, "(Uluslararası müteahhitlik hizmetleri) Ülkemizin bu büyük pastadan aldığı payı, ilk etapta 75 milyar dolara çıkarmayı beraberce hedeflemeliyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasi ve kalkınma yolunda asırlık sıçrama gerçekleştiren ülkemizin bir kez daha yolundan çıkartılmasına, hedeflerinden uzaklaştırılmasına izin veremeyiz." diye konuştu.

Erdoğan, "Son dönemde banka kredilerindeki sıkıntıların kaynağı ekonomi programımız değil finans kesimi ile reel sektör arasındaki geçici bir yaklaşım farklılığıdır" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Finans kesimi-reel sektör yaklaşım farklılığı) Bunun, üretim ve istihdam odaklı büyümeyi destekleyecek şekilde kapsamlı uzlaşmaya dönüşeceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.