Kritik Erdoğan-Biden görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi kapsamında, NATO Karargahı'nda bir araya geldi.

İki liderin saat 19.00'da başlayan basına kapalı görüşmesi, 45 dakika sürdü.

Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmeye ilişkin, "Çok iyi bir toplantıydı." değerlendirmesini yaptı.