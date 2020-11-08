'Kudüs için Türkiye Alimler Buluşması' etkinliği sanal ortamda yapıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Yurtdışındaki Filistin Alimler Heyeti ve Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) tarafından düzenlenen "Kudüs için Türkiye Alimler Buluşması", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl sanal ortamda düzenlendi. Buluşmada, Türkiye ve Filistin'den çok sayıda kanaat önderi ve akademisyen "Yüzyılın Anlaşması"na ilişkin tepkilerini dile getirdi.

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Filistin davasını bekleyen iki tehdit olduğunu belirterek "Bir iç, bir de dış tehdit var. Dış tehdit, Amerika ve İsrail'in Filistin meselesinin içini boşaltma karar ve çabalarıdır. İç tehdit ise düşmanla (İsrail) normalleşme talep edenler ve Filistin halkını arkadan hançerleyenlerdir." dedi.

UMAD Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahap Ekinci, "Yüzyılın Anlaşması" sonrası, Kudüs ve Filistin'in kurtuluşu ve bağımsızlığı için yeni bir yol haritası gerektiğini söyleyerek UMAD olarak "Filistin ve Kudüs Komisyonu"nu oluşturduklarını kaydetti.

"Haklı olmamızın hiç bir önemi ve değeri onların nezdinde yoktur"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Batı'nın iki kutsalının olduğunu aktararak "Birincisi emperyalist çıkarları, ikincisi ise siyonist İsrail'in çıkarları. Bu çıkarlara hizmet edecek her şey onlar için meşrudur, bu çıkarlara ters düşen her şey onların nezdinde gayrimeşrudur. Haklı olmamızın hiç bir önemi ve değeri onların nezdinde yoktur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da programa yazılı mesaj gönderdi.

Etkinliğin sonuç bildirgesi Dicle Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ali Karakaş tarafından okundu. Karakaş, her yıl Miraç Kandiline denk gelen haftayı “Miraç ve Mescid-i Aksa Haftası” ilan edip bir hafta boyunca Kudüs ve Mescid-i Aksa duyarlılığını diri tutan programların yapılması gerektiğini, özellikle Diyanet İşleri Başkanlığının da tensip ve katılımlarıyla Türkiye’deki programların ülke çapında camilerde icra edilebileceğini söyledi.

"Türkiye'deki üniversitelerde, Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili araştırma birimleri, araştırma merkezleri kurulması, lisansüstü eğitim programları açılması, 'Filistin davası' odaklı nitelikli araştırma ve çalışmaların yapılması ve özellikle Osmanlı arşivlerindeki sayısız belgenin incelenmesi, Filistin davasının daha iyi bilinmesi ve dünya kamuoyunda daha güçlü savunulması için oldukça önemlidir." ifadelerini kullanan Karakaş, Filistin’deki bazı camilerin Türkiye’deki camilerle kardeş ilan edilmesi gerektiğini de dile getirdi.

Kaynak: AA