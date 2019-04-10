Külliye'de Erdoğan - Bahçeli buluşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bahçeli ile görüşecek.
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bahçeli ile görüşecek.