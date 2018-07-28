Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün?

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Ramazan Bayramı'nda sadece üç buçuk gün tatil yapan vatandaşlar akabinde yaz tatiline girerken Kurban Bayramı'na göre tatil planlarını yapmaya başladı. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşların birçoğu yaz tatillerini, bu yıl yaz aylarına denk gelen Kurban Bayramı tatiline göre ayarlamaya başladı. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı sorusu da bu anlamda büyük önem taşımaya başladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

Yaz aylarında sıcaklardan bunalan vatandaşın bugünlerde cevabın en çok merak ettiği sorular arasında Kurban Bayramı tatilinin süresi ve zamanı oldu.

Bayram tatili ne zaman sorusu en çok da çalışanların dikkatle takip ettiği konulardan biri. Yıllık izinlerini bayram tatili ile birleştirerek uzun süreli tatile çıkmak isteyenler, memleketine gidip ailesiyle hasret gidermek isteyenler için 2018 Kurban Bayramı tatilinin ne zaman olduğu çok büyük önem arzediyor.

Çalışan vatandaşlar izin günlerini şimdiden 2018 Kurban Bayramı tatiline göre hazırlamaya başladı. Peki Bayram tatili ne zaman ve Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte cevabı:

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından resmi internet sitesinde açıklanan dini günler ve haftalar takviminde Kurban Bayramı günleri de belirtiliyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN

Buna göre; 20 Ağustos 2018 Salı günü Kurban Bayramı'nın arefesi olacak. Arefe günü ile birlite 5 gün süren Kurban bayramı 24 Ağustos Cuma günü sona erecek. Hükümet tarafından Pazartesi günü ve Salı günü kamu çalışanları için idari izin olarak belirlendi. Hafta sonlarının da eklenmesiyle Kurban Bayramı tatili 9 güne yükselmiş oluyor. Bu da tatil ya da akraba ziyaretleri için fırsat bekleyen vatandaşlar için iyi bir haber anlamına geliyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ HANGİ GÜNLER?

2018 Kurban Bayramı'nın arefe günü 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Bununla birlikte Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri de resmi tatil olacak. Cumartesi Pazar hafta sonuna tatiline denk gelmesi ile gözler 2018 Kurban bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı konusunda resmi kararda. Ancak hükümet üyelerinin daha önce yaptığı açıklamalar, tatilin 9 gün olacağı yönündeydi.

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2018, 19:12