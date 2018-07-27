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Kurban Bayramı ne zaman ? Kurban Bayramı tatili kaç gün ? sıcaklardan bunalan vatandaşın bugünlerde en çok merak ettiği sorulardan birkaçı.

Bayram tatili ne zaman sorusu en çok da çalışanların dikkatle takip ettiği konulardan biri. Yıllık izinlerini bayram tatili ile birleştirerek uzun süreli tatile çıkmak isteyenler, memleketine gidip ailesiyle hasret gidermek isteyenler için 2018 Kurban Bayramı tatilinin ne zaman olduğu çok büyük önem arzediyor.

Çalışan vatandaşlar izin günlerini şimdiden 2018 Kurban Bayramı tatiline göre hazırlamaya başladı. Peki Bayram tatili ne zaman ve Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte cevabı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından resmi internet sitesinde açıklanan dini günler ve haftalar takviminde Kurban Bayramı günleri de belirtiliyor. Buna göre; 21 Ağustos 2018 Salı günü Kurban Bayramı'nın ilk günü. 4 gün süren Kurban bayramı 24 Ağustos Cuma günü sona erecek.

2018 Kurban Bayramı'nın arefe günü 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Bununla birlikte Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri de resmi tatil olacak. Cumartesi Pazar hafta sonuna tatiline denk gelmesi ile gözler 2018 Kurban bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı konusunda resmi kararda.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2018, 12:47