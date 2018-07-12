Kurbanlık fiyatları belli oldu

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Diyanet İşleri Başkanı'ndan yapılan son dakika açıklamasında yurt içi kurban kesim bedelinin 850 lira, yurt dışı kurban kesim bedelinin ise 625 lira olduğu ifade edildi.

Kurbanlık fiyatları enflasyona paralel olarak yüzde 10'un üzerinde zamlanacak. 2018 yılının en düşük büyükbaş kurbanlık fiyatının 7000, en düşük küçükbaş kurbanlık fiyatının ise 1.000 TL olması öngörülüyor. Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, hayvan üreticisinin enflasyonun üzerinde bir zamla satışa çıkmasının muhtemel olduğunu belirterek ağustos ayındaki kurun belirleyici olacağını söyledi.

Kurban Bayramı'na 1.5 ay gibi bir süre olmasına rağmen zincir hipermarketler şimdiden kurbanlık satışına başladı. Bu yıl üretici ise kurbanlıklara enflasyona paralel olarak yüzde 10'un üzerinde zam uygulayacak.

Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, bu yıl kurbanlık kesimi için ülke genelinde yeterince hayvan olduğunu, dolayısıyla et fiyatlarının artmasını gerektirecek bir durum olmadığını söyledi.

Zincir marketlerin de gelecek talebi karşılamak için şimdiden kurban satışına başladığının altını çizen Tunç, özellikle İstanbul'da Kurban Bayramı'na 10 gün kala satışların hareketlendiğini ve rakamların semtlere göre bile değişkenlik gösterdiğini ifade etti.