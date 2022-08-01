"Küresel gıda sorunu göçü de tetikleyebilecek noktada"

AA Editör Masası'na konuk olan Akar, tahıl yüklü ilk geminin Odessa Limanı'ndan ayrılması hakkında, "Bundan sonraki gemiler de benzer şekilde herhangi bir aksaklık çıkmadan devam edecek." dedi.

Akar, "Yarın 15.00 civarında İstanbul Boğazı açıklarında bulunacak, demirlemesine müteakip müşterek heyet kontrol edecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, küresel gıda sorunu hakkında, "Göçü de tetikleyebilecek noktada. Afrika'dan Avrupa'ya ve Türkiye'ye ciddi göç dalgasını beraberinde getirebilir. Çözüme gidiyor olması önemli." diye konuştu.

Bakan Akar, "Rusya'nın limanlarında da gıda ve çeşitli kimyasallar var. Bunların nakli bizim çalışmamızın dışında ayrı bir konu ama bir katkımız olursa Türkiye olarak memnuniyet duyarız." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili Milli Savunma Bakanı Akar, "1 Ocak 2022'den itibaren 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

ABD ordusundan YPG/PKK'lı elebaşı için taziye mesajıyla ilgili Akar, "Bir akıl tutulması, izahı yok bunun. Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün hatırladıklarında üzülecekler." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar, "ABD, PYD/YPG'den vazgeçer mi?" sorusuna, "Vazgeçecek. Terörle, teröristle yaşanmaz. Eninde sonunda bunu anlayacaklar." yanıtını verdi.

Akar, ABD'den F-16 tedariki konusunda ise "Olumlu bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Olmazsa, dünya çok genişledi artık, seçenekler çok arttı. Buna karşı birçok çözüm üretilebilir." dedi.

Akar, "(Yunanistan) Türkiye'ye karşı kendilerince bir hesap içindeler. Silahlanma bütçesinde 5 katına çıkan bir artış var. Diyoruz ki bu TSK ve Türkiye için az, savunma için çok." ifadelerini kullandı.