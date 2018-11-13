Kürşat Bumin vefat etti

Gazeteci - yazar Kürşat Bumin (71) bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybetti

Kürşat Bumin Kimdir?

1947 yılında Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde doğmuştur.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü mezunudur. 1972- 1980 yılları arasında Paris’te siyaset felsefesine ilişkin çalışmalar yaptı ve çeşitli dergilerde makaleleri yayınlandı. 10 yıl Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyeliği görevinde bulundu.

Medya eleştirilerini içeren “MedyaKronik” isimli kitabını öğretim görevlisi olarak bulunduğu Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde verdiği derslerin hazırlıkları ve notlarıyla meydana gelmiştir.

“MedyaKronik” isimli internet sitesinin kurucularındandır. Ayrıca Ali Sirmen ile birlikte SkyTürk kanalında bir televizyon programı sunmuştur.

Tülin Bumin ile evlidir.

Kürşat Bumin, 3 nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlarlistesine Karadeniz Bölgesi Temsilcisi olarak girmiştir.