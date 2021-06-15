Kuşadası 12 saatte 11 kez sallandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi körfezi art arda yaşanan depremelerle sarsıldı. Kuşadası değişik büyüklüklerde 11 depremle sallandı.

Afet ve Acil durum yönetimi başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre Kuşadası körfezinde saat 19:33’de 2.6 büyüklüğündeki depremin ardından 12 saat içinde aynı bölgede büyüklükleri 1.4 ile 2.6 arasında değişen 11 deprem meydana geldi.