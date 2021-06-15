banner39

Kuşadası 12 saatte 11 kez sallandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ilki saat 19:33’de meydana gelen 2.6 büyüklüğündeki depremin ardından 12 saat içinde büyüklükleri 1.4 ile 2.6 arasında değişen 11 deprem daha meydana geldi.

Güncel 15.06.2021, 08:33 15.06.2021, 08:42
Kuşadası 12 saatte 11 kez sallandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi körfezi art arda yaşanan depremelerle sarsıldı. Kuşadası değişik büyüklüklerde 11 depremle sallandı.

Afet ve Acil durum yönetimi başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre Kuşadası körfezinde saat 19:33’de 2.6 büyüklüğündeki depremin ardından 12 saat içinde aynı bölgede büyüklükleri 1.4 ile 2.6 arasında değişen 11 deprem meydana geldi.

banner53
#Aydın #Kuşadası #deprem
Yorumlar (0)
16
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?