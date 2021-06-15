Kuşadası 12 saatte 11 kez sallandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ilki saat 19:33’de meydana gelen 2.6 büyüklüğündeki depremin ardından 12 saat içinde büyüklükleri 1.4 ile 2.6 arasında değişen 11 deprem daha meydana geldi.
Güncel 15.06.2021, 08:33 15.06.2021, 08:42
Aydın'ın Kuşadası ilçesi körfezi art arda yaşanan depremelerle sarsıldı. Kuşadası değişik büyüklüklerde 11 depremle sallandı.
Afet ve Acil durum yönetimi başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre Kuşadası körfezinde saat 19:33’de 2.6 büyüklüğündeki depremin ardından 12 saat içinde aynı bölgede büyüklükleri 1.4 ile 2.6 arasında değişen 11 deprem meydana geldi.
16
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü