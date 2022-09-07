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Kuşadası açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 45 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Güncel 07.09.2022, 10:21
Kuşadası açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Kurtarılan 45 düzensiz göçmen, ekiplerce kıyıya getirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

#Kuşadası #Göçmen
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