Kütahya'da 5 şiddetinde deprem
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Güncel 31.08.2021, 14:11 31.08.2021, 14:31
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem, saat 14.04'te ve 7,16 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.
AA
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