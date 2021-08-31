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Kütahya'da 5 şiddetinde deprem

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel 31.08.2021, 14:11 31.08.2021, 14:31
Kütahya'da 5 şiddetinde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem, saat 14.04'te ve 7,16 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

AA

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#deprem #Kütahya
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