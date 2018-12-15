Kuzey Irak'a yapılan operasyonda 7 PKK'lı öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'nın Twitter hesabından, hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 7 bölücü terörist ise etkisiz hale getirildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2018, 17:04