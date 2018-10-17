Kuzey Marmara Otoyolu için acele kamulaştırma kararı

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında, İstanbul'un Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Sultangazi, Eyüpsultan, Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli'nin Gebze, Dilovası, Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe ilçelerinde belirlenen taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kararda, kamulaştırılacak alanların güzergahı, bulunduğu yer ve ada/parsel numaraları da yer aldı.

Kaynak: AA