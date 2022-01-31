banner39

banner35

Kuzey Marmara Otoyolu işletmecisine 6,8 milyon lira ceza

24 Ocak'taki kar yağışıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kısımlarının trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6,8 milyon lira ceza uygulandı.

Güncel 31.01.2022, 09:32 31.01.2022, 09:34
Kuzey Marmara Otoyolu işletmecisine 6,8 milyon lira ceza

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 24 Ocak'taki kar yağışıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kısımlarının trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6,8 milyon lira ceza kesti.

Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi, 24 Ocak'ta kar yağışı nedeniyle kapanan kesimlerde beklemek zorunda kalan ve mağduriyet yaşayan sürücülerin otoyol geçiş ücretlerini iade etti.

banner53
#Kuzey Marmara Otoyolu #kar #ceza
Yorumlar (0)
4
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?