Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs kazası: 3 ölü, 18 yaralı

TEM bağlantı yolunda Ümraniye istikametinde ilerleyen Pamukkale firmasına ait Kırklareli Vize'den Denizli'ye giden yolcu otobüsü, yağışın etkili olduğu Çamlık Tüneli mevkisinde yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada bazı yolcular araçta sıkıştı, bazıları da otobüsten dışarı savruldu. Otobüste sıkışanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şoför E.Ç. ile yolculardan C.İ. kaza yerinde hayatını kaybetti, yolcu U.G. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 18 yolcu, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Cenazeler, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor, yolun iki şeridi trafiğe kapatıldı.