Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs kazası: 3 ölü
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Güncel 23.01.2022, 09:47 23.01.2022, 10:35
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy Reşadiye kesiminde yoldan çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. 3 kişi hayatını kaybetti.
İstanbul'da TEM bağlantı yolunda Ümraniye istikametine giden şehirler arası yolcu taşıyan otobüs, yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı.
Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 19 yolcu yaralandı.
Henüz kazanın nedenİ belirlenemezken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar çevredeki hastanelere sevk ediliyor.
Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
NTV
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