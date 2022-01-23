Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs kazası: 3 ölü

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy Reşadiye kesiminde yoldan çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. 3 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'da TEM bağlantı yolunda Ümraniye istikametine giden şehirler arası yolcu taşıyan otobüs, yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı.

Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 19 yolcu yaralandı.

Henüz kazanın nedenİ belirlenemezken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk ediliyor.



Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

NTV