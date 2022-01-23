banner39

banner35

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs kazası: 3 ölü

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güncel 23.01.2022, 09:47 23.01.2022, 10:35
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs kazası: 3 ölü

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy Reşadiye kesiminde yoldan çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. 3 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'da TEM bağlantı yolunda Ümraniye istikametine giden şehirler arası yolcu taşıyan otobüs, yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı.

Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 19 yolcu yaralandı.

Henüz kazanın nedenİ belirlenemezken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk ediliyor.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

NTV

banner53
#kaza #Kuzey Marmara Otoyolu #otobüs
Yorumlar (0)
-2
hafif kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?