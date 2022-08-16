Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki otobüsü alev aldı
Kuzey Marmara Otoyolu Bakırköy istikametinde seyir halindeki servis minibüsünde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Güncel 16.08.2022, 07:00
Sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen servis minibüsünden seyir halindeyken alevler yükseldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekibi otoyol üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekibi minibüste çıkan yangını söndürdü.
Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, servis minibüsünün İstanbul Havalimanı personelini taşıdığı öğrenildi.
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