Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi: Yol trafiğe kapandı
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişindeki bağlantı yolunda tekstil malzemesi yüklü tır devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken bağlantı yolu trafiğe kapandı.
Güncel 28.09.2022, 08:08
M.C. idaresindeki tır, otoyolun İzmit Doğu gişeleri bağlantı yolunda devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, bağlantı yolu trafiğe kapandı.
Tırdaki malzemeler yola saçıldı
Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ve otoyol ekipleri, aracın kaldırılması için olay yerine vinç çağırdı.
Yola saçılan malzemelerin kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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