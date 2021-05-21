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'Kuzey Marmara Otoyolu'nun tüm bölümlerini tamamlamış bulunuyoruz'

Erdoğan, "Türkiye'nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi hem turizm potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin başında gelen Marmara Bölgemizi çepeçevre otoyolla kuşatmış olacağız" diye konuştu.

Güncel 21.05.2021, 11:59
'Kuzey Marmara Otoyolu'nun tüm bölümlerini tamamlamış bulunuyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun tüm bölümlerini tamamlamış bulunuyoruz. Türkiye'nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi hem turizm potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin başında gelen Marmara Bölgemizi çepeçevre otoyolla kuşatmış olacağız" ifadelerini kullandı.

AA

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#Kuzey Marmara Otoyolu
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