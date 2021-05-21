Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun tüm bölümlerini tamamlamış bulunuyoruz. Türkiye'nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi hem turizm potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin başında gelen Marmara Bölgemizi çepeçevre otoyolla kuşatmış olacağız" ifadelerini kullandı.

AA