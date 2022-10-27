Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 197 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 687 bin 907'ye yükseldi. 7 bin 751 yeni vakanın görüldüğü ülkede vaka sayısı 34 milyon 807 bin 75'e çıktı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 14 kişi yaşamını yitirdi, 760 yeni vaka tespit edildi.

Salgında can kaybı sayısı 330 bin 353, vaka sayısı 7 milyon 108 bin 686, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 381 bin 688 olarak kayıtlara geçti.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 7 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 61 bin 584'e çıktı.

Vaka sayısı 6 bin 324 artışla 4 milyon 728 bin 938, iyileşenler de 4 milyon 643 bin 198 olarak kayıtlara geçti.

- Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgında ölenlerin sayısı 19 bin 878'e, vaka sayısı 651 artışla 1 milyon 138 bin 242'ye ulaştı.

Virüs tespit edilen 1 milyon 117 bin 132 kişi sağlığına kavuştu.