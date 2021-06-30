Lavrov: Antalya bizim için cazip

Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya'daki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Turizm konusunda Antalya'nın çok popüler olduğuna işaret eden Lavrov, "Vatandaşlarımız, Antalya'yı cazip bir destinasyon olarak görüyor. İleride de bu turizmin devamı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Lavrov, Türk tarafının Rus turistlerin sağlığı ve güvenliği için tedbirlerin alınması konusunda kendilerine teminat verdiğini belirterek, bu konuda Türk tarafına teşekkür ettiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bunun özellikle hava yolu ulaşımının yeniden canlanması bakımından önemli olduğunun altını çizdi.

Azerbaycan-Ermenistan arasında Karabağ konusunda varılan mutabakata ilişkin çabaları sıkı şekilde koordine ettiklerini vurgulayan Lavrov, Bakü ve Erivan'ın bu sorunun çözümü için diyaloğu sürdürdüğünü dile getirdi.

Lavrov, "Azerbaycan'da ortak Rus merkezinin faaliyetlerini takdirle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

"Türk dostlarımız ve meslektaşlarımızla olan etkileşimden memnunuz"

Çavuşoğlu'na yönetilen "Kanal İstanbul Projesi'nin Montrö'nün kaderine etkisine" ilişkin soruya mevkidaşının yanıt vermesinin ardından ekleme yapan Lavrov, "Montrö Sözleşmesi'nin uygulanması konusunda Türk dostlarımız ve meslektaşlarımızla olan etkileşimden memnunuz." dedi.

Lavrov, "Herhangi bir suretle İstanbul kanalının yapılması, yabancı ülkelerin askeri birliklerinin orada yer almasına zemin hazırlamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Karabağ konusu

Karabağ konusunda Türkiye'nin rolüne ilişkin soru üzerine Lavrov, Türkiye ve Rusya'nın tüm imkanlarını kullanarak tarafların uzlaşmasına destek vermekte mutabık olduğunu belirtti.

Lavrov, "Hem Ermenilerin hem Azerbaycanlıların bu arazide yan yana iyi komşular olarak varlıklarını sürdürmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Gayretlerin istişareler şeklinde olmadığını kaydeden Lavrov, aynı zamanda Türk-Rus gözlem merkezinin sahada faaliyette bulunduğunu, burada ateşkesin riayet edilip edilmemesi konusunda başarılı şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şuşa'yı ziyaretinin Türkiye-Azerbaycan ilişkileri kapsamında olduğunu kaydetti.