LGBT destekçisi sözde imam Türkiye'ye davet edildi

Fransa'da faaliyetlerini sürdüren ve kendini 'eşcinsel imam' olarak tanımlayan Mohamed Zahed, Türkiye'ye geliyor. Avrupa'da LGBT propagandası yapan Mohamed Zahed, 'Brand week İstanbul' festivali kapsamında 7-11 Kasım tarihlerinde İstanbul'da konferans verecek.

EŞCİNSELLİK PROPAGANDASI TEPKİ TOPLADI

'İmam' ünvanı ile Avrupa’da birçok provokasyona imza atan Mohamed Zahed'in Türkiye’de planlanan etkinliğe davet edilmesi tepki topladı. 'Brand week İstanbul' festivali sorumlularına çağrı yapan pek çok sosyal medya kullanıcısı, konferansın iptal edilmesini istedi.

EKREM İMAMOĞLU’NUN EŞİ DE KONUŞMACI

Öte yandan konferansta, pedofili içerikli kitapları tanıtan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu da konuşmacı olarak yer alacak.

SAPKINLIĞI YAYMAK İÇİN DERNEK KURDU

Sözde imam Mohamed Zamed, eşcinselliğin lanetlendiği Kur'andaki ayetleri redderek eşcinsellik dayatmasına hizmet ediyor. Fransa'da yaşayan Zamed, LGBT ve feminist Müslüman topluluklarını barındırmak amacıyla LGBT Müslüman derneği HM2F'yi kurdu.

Kaynak: Yeni Şafak