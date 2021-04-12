Libya Başbakanı Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Temaslar kapsamında enerji ve sağlık gibi hizmet sektöründe çeşitli ortak dosyaların yanı sıra Türk şirketlerinin ülkedeki kriz nedeniyle durdurulan faaliyetlerine devam etmek için tekrar geri dönmesi ele alınacak.

Kaynak: AA