Libya ve Kuveyt, Türkiye'deki kazalar nedeniyle taziye mesajı yayımladı
İki ülke, önceki gün Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazalarında yaşamını yitirenler için taziye mesajı paylaştı.
Güncel 21.08.2022, 17:30
Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gaziantep ve Mardin'deki elim kazalarda hayatını kaybedenler için dost Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerinde bulunulduğu ifade edildi.
Açıklamada, yaralılar için de acil şifa temennileri iletildi.
Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Türkiye Cumhuriyeti ile dayanışma içinde olunduğu ifade edildi.
Açıklamada, Türk hükümeti ve halkına söz konusu kazalarda yaşamını yitirenler için başsağlığı, yaralılara şifa dileklerinde bulunuldu.
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