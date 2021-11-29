Lodos bilançosu ağırlaştı: 4 ölü 19 yaralı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından lodos Türkiye'nin birçok yerinde etkisini gösteriyor.

Meteoroloji kırmızı kod uyarısı verirken, fırtına saate 80 kilometre hıza ulaştı.

İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada, "AFAD verilerine göre 1’i yabancı uyruklu, 3’ü vatandaşımız olmak üzere maalesef 4 can kaybı yaşanmış; 3’ü ağır, 19 vatandaşımız da yaralanmıştır" denildi.

İstanbul'da Çatalca Serbest Bölge'de kapı girişindeki saat kulesi lodosun etkisiyle devrildi.

Devrilen saat kulesi parçalara ayrıldı.

Olay anında çevrede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden etkili olan fırtınaya ilişkin açıklamada şunlar kaydedildi:

"Lodos nedeniyle 33 çatı uçtu, 192 ağaç, 52 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi, 232 tehlike arz eden parça düştü, 12 araç da hasar gördü."

Denizde etkili olan lodos sonucu deniz seferleri iptal edilirken, balıkçıların ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılar yapıldı.

İstanbul'da gemi geçişleri çift yönlü olarak durduruldu.

Beylikdüzü'nde bir konteyner gemisi karaya oturdu. Liberya bayraklı 270 metre boyundaki geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Beşiktaş'ta Saray Caddesi üzerinde bulunan asırlık çınar ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Büyük bir gürültüyle yola devrilen ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı. Devrilen ağacın altında kalan otomobilde hasar meydana geldi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde ise fırtına nedeniyle bir ağaç yoldan geçmekte olan yolcu minibüsünün üzerine düştü. Minibüsteki 2 yolcu yaralandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, lodos bir evin çatısını uçurdu. Uçan çatı park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

Bodrum’da da sabah saatlerinde başlayan lodos, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına, plaj ve iş yerlerini vurdu.

Sahilde işletmesi bulunan esnaf, dükkanlarına yığdıkları kum torbalarıyla deniz suyunun içeri girmesini engellemeye çalıştı.

NTV