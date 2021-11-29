Lodos İstanbul'da can aldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından lodos Türkiye'nin birçok yerinde etkisini göstermeye başladı.

Liman kentlerinde etkili olan lodos, sabah saatlerinde başlayarak dev dalgaların kıyılara vurmasıyla devam etti.

Meteoroloji kırmızı kod uyarısı verirken, fırtına saate 80 kilometre hıza çıktı.

Birçok kentte sabah saatlerinden itibaren artan fırtınayla, vatandaşlar sokakta yürümekte zorluk çekti.

Denizde etkili olan lodos sonucu deniz seferleri iptal edilirken, balıkçıların ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılar yapıldı.

Farklı kentlerde sabah saatleri itibariyle etkisini göstermeye başlayan lodosla, ağaçlardaki yapraklar caddelere savruldu.

İstanbul'da Çatalca Serbest Bölge'de kapı girişindeki saat kulesi lodosun etkisiyle devrildi.

Devrilen saat kulesi parçalara ayrıldı.

Olay anında çevrede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Beşiktaş'ta Saray Caddesi üzerinde bulunan asırlık çınar ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Büyük bir gürültüyle yola devrilen ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı. Devrilen ağacın altında kalan otomobilde hasar meydana geldi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde ise fırtına nedeniyle bir ağaç yoldan geçmekte olan yolcu minibüsünün üzerine düştü. Minibüsteki 2 yolcu yaralandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, lodos bir evin çatısını uçurdu. Uçan çatı park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

Bodrum’da da sabah saatlerinde başlayan lodos, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına, plaj ve iş yerlerini vurdu.

Sahilde işletmesi bulunan esnaf, dükkanlarına yığdıkları kum torbalarıyla deniz suyunun içeri girmesini engellemeye çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğüe şiddetli rüzgarın etkili olması beklenen 17 il için turuncu uyarı yapmıştı.

Yapılan açıklamada şu uyarılara yer verilmişti:

"Güney ve Güneybatı yönlerden yarın ilk saatlerden itibaren bölgemiz genelinde beklenen İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da kuvvetli tam fırtına 70-110 km/sa şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi beklendiğinden soba ve baca kaynakları zehirlenmeler ve ulaşımda olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerekmektedir."