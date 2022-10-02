LÖSEV, şehit Yusuf Ataş'ın vasiyetiyle ilgili açıklama yaptı

Ataş'ın, "Eğer ölürsem biliniz. Bir lösemili kız çocuğunun bütün masraflarını karşılayın hayatı boyunca." vasiyetinin yer aldığı videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından LÖSEV'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı kalbinde taşıyan Mehmetçiğimizin vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Astsubay Yusuf Ataş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz."