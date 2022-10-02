LÖSEV, şehit Yusuf Ataş'ın vasiyetiyle ilgili açıklama yaptı
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyetini yerine getireceklerini bildirdi.
Güncel 02.10.2022, 11:32
Ataş'ın, "Eğer ölürsem biliniz. Bir lösemili kız çocuğunun bütün masraflarını karşılayın hayatı boyunca." vasiyetinin yer aldığı videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından LÖSEV'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı kalbinde taşıyan Mehmetçiğimizin vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Astsubay Yusuf Ataş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz."
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