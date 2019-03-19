LPG'li araçlar için AVM, otel ve konutların otoparklarına giriş izni yolda

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum AA masasına açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, tedbirlerin alınmasının ardından LPG'li araçlar için AVM, otel ve konutların otoparklarına giriş izni vermeyi düşündüklerini açıkladı.
Bakan Kurum, tedbirlerin alınmasının ardından LPG'li araçlar için AVM, otel ve konutların otoparklarına giriş izni vermeyi düşündüklerini açıkladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum AA masasına açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, tedbirlerin alınmasının ardından LPG'li araçlar için AVM, otel ve konutların otoparklarına giriş izni vermeyi düşündüklerini açıkladı.